İSTANBUL, (DHA)- PETROL Ofisi, yeni kampanyası kapsamında tek seferde 2.500 TL ve üzeri yakıt alan müşterilerine 1 aylık TOD Trendyol Süper Lig ve Eğlence (Film & Dizi) Paketi hediye edeceğini duyurdu.

10 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, Petrol Ofisi ve BP istasyonlarında tek seferde 2.500 TL ve üzeri yakıt alışverişi yapan müşteriler, TOD'un Trendyol Süper Lig ve Eğlence (Film & Dizi) Paketi'ni bir ay boyunca ücretsiz kullanma fırsatı elde edecek.

Petrol Ofisi'nin Positive Card üyesi tüm istasyonlarında geçerli kampanyasından yararlanmak isteyen müşterilerin, Petrol Ofisi mobil uygulamasına giriş yaparak kampanyalar alanından 'Katıl' butonuna tıklayıp kampanyaya katılmaları gerekiyor.

Kampanya koşullarını yerine getiren müşteriler, kendilerine tanımlanan kampanya koduna Petrol Ofisi mobil uygulamasındaki 'Hediyelerim' alanından ulaşabiliyor ve bu kupon kodunu TOD TV web sayfası veya TOD uygulaması üzerinden girerek Trendyol Süper Lig ve Eğlence (Film & Dizi) Paketi'ni aktive edebiliyor. Kupon kodlarının 1 Ocak 2027'ye kadar aktive edilmesi gerekiyor. Aktivasyon işleminden itibaren Trendyol Süper Lig karşılaşmaları, popüler filmler ve diziler 1 ay boyunca todtv.com.tr ile TOD mobil ve akıllı TV uygulamaları üzerinden ücretsiz olarak izlenebiliyor.