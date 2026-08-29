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81'inci dakikada sol kanattan başlayan Gaziantep FK atağında Kozlowski ve Kerim Çalhanoğlu paslaşarak ceza sahası içerisine girdi. Kerim'in yakın mesafeden şutunu kaleci kurtardı.

74'üncü dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Mihaila rakibinden sıyrıldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Mihaila'nın müsait pozisyondaki şutunu Tobiasz kurtardı.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Gaziantep FK sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.

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