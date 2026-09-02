Gizem CENGİL-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da 2 yıllık tedaviyle lösemiyi yenen Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencisi Mert Doğan Aydın'ın (23), yaşamını yitirdiği kazanın araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Çankaya'da 26 Ağustos'ta, ODTÜ'de Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nde eğitim gören Mert Doğan Aydın'a, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play off mücadelesinde Lyon ile oynadığı maçı izlemek için kafeye gitmek üzere yolun karşısına geçerken, otomobil çarptı. Kazada yaralanan Aydın, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan sürücü A.Ö. (25), polis tarafından yakalandı. A.Ö.'nün daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu, kaza sırasında da sürücünün 2.24 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Kaza anına ilişkin başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde hızla ilerleyen aracın Mert Doğan Aydın'a çarptığı yer aldı.

'20 METRE SÜRÜKLEMİŞ'

Mert Doğan Aydın'ın babası Hakan Aydın, sürücünün ehliyetinin bulunmadığını ve kazanın ardından kaçtığını belirterek, 'Ehliyeti alkolden alınmış. O an için ehliyeti yok. Alkollü yine, 2.24 promil. Çıktığı sokakla kaza yaptığı yere gelene kadar bu kadar hızlanmasının mümkün olmadığını söylüyorlar. Çok modifiyeli bir araç olması ve gaza sonuna kadar basması lazım. Raporda da 'kontrolsüz frenle seyir halinde çarptı' diye yazmışlar. Biz raporu tek tek inceliyoruz. Aşırı hızlı seyir halinde çarptı. Çarptığı yerden Mert'i 19-20 metre sürüklemiş ve yere fırlatmış. Hiç durmadan kaçmış, ters yöne girmiş. Kuryeler ve polis tarafından yakalanmış. Hatta şoför değiştirmeye çalışmış. Artık adli süreci takip edeceğiz. En ağır ceza neyse onu alması için elimizden geleni yapacağız. Hukuk çerçevesinde bütün imkanlarımızı kullanacağız' dedi.

'EMSAL KARAR ÇIKMASI İÇİN UĞRAŞACAĞIZ'

Hakan Aydın, oğlunun 2021'de üniversite sınavına gireceği dönemde lösemiye yakalandığını anlatarak, 'Tedavisi yaklaşık 2 yıl sürdü. Donör yakın çevremizden ve Türkiye'den çıkmadı. Yurt dışından ona yakın uyumlu donör bulundu. Almanya'dan kök hücre geldi. Nakil oldu. Pandemi olduğu için çok zorlu bir süreçti. 2 yıl sonunda sağlığına kavuştu, şükür. Fenerbahçe'yi çok seviyordu ve bütün maçlarına kombine almıştı. Fenerbahçe onun için ayrı bir dünyaydı. Cenazesinde çok çevresi geldi. 2 yıl içinde bu kadar sosyal çevre edinmesi beni şaşırttı. Geleceğe dair çok umutları vardı, planları vardı; ama hepsi yarım kaldı. Emsal bir karar çıkması için uğraşacağız' diye konuştu.

Mert'in dayısı Said Arkan da 'Bizim evladımızı katlettiler. İçimiz yanıyor' diye konuştu. (DHA)