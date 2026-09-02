Aliekber METE/ANKARA, (DHA)- YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 'Eğer bir ülkede emekli ve işçi aldığı 1 aylık maaşla kirasını ödeyemez duruma geldiyse iktidarın işi bitmiştir ve seçim olmalıdır. O yüzden Meclis açılırken bu sorunları konuşacağız. Ben çözeceklerinden umutsuzum ama bu sorunları konuşurken bir şeyi daha konuşacağız; seçim. Seçim yoksa geçim yoktur ve bu net bir şekilde ortaya çıkmaktadır' dedi.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarındaki gemi kazasının ardından heyet halinde KKTC'ye ulaştıklarını ve olay yerini ayrıntılarıyla inceleyip bilgi topladıklarını belirtti. Başarır, 'Öncelikle hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Yaralı yurttaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Hala 20 vatandaşımız kayıp ve batan feribot denizin 550 metre derinliğinde. Bugün 2 tane tam tesisatlı gemimiz enkaza ulaşıp kayıp yurttaşlarımıza ulaşabilirse kamuoyu aydınlanacak. Enkaz çıkacak mı, çıkmayacak mı hala bilmiyoruz. Yaklaşık 26 yıllık bir feribot; olay günü biz kayıplarımızın, yaralılarımızın kurtarılması ile ilgili çalışmalarımızı yaptık. 30 Ağustos olması nedeniyle olay yerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin gemilerinin olması, kısa bir süre sonra hücumbotları ile helikopterlerin ulaşması daha büyük bir faciayı önledi. Gerçekten hızlı bir refleks gösterildi ve bu iyi tarafı ancak olumsuz tarafı da var. Soruşturma başlatıldı, mürettebat tutuklandı; neden bu kaza oldu? Burada geminin teknik durumu, feribotun daha önce yaptığı kaza, feribotun bir belediye tarafından alınmak istenmesi ama teknik koşullarının uygun görülmemesi nedeniyle satışın iptal edilmesi, gemi personelinin gerekli tedbirleri, güvenlikle ilgili önlemleri alıp almadığı ile ilgili konuların hepsi soruşturulmalı. Hangi şartlarda sefer izni verildi, teknik incelemeyi kim ve hangi birimler yaptı? Tüm bunları bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

Başarır ayrıca olayla ilgili iddiaların vahim olduğunu ve bu iddiaların KKTC ve Türkiye tarafından araştırılması gerektiğini söyledi.

'SEÇİM OLMALI'

Başarır, Türkiye'nin en can yakıcı sorununun ekonomi olduğunu öne sürerek, 'Eğer bir ülkede emekli ve işçi aldığı 1 aylık maaşla kirasını ödeyemez duruma geldiyse iktidarın işi bitmiştir ve seçim olmalıdır. O yüzden Meclis açılırken bu sorunları konuşacağız. Ben çözeceklerinden umutsuzum ama bu sorunları konuşurken bir şeyi daha konuşacağız; seçim. Seçim yoksa geçim yoktur ve bu net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. O yüzden biz Yeni Parti grubu olarak milletin, emeklinin, işçinin, çiftçinin, gençlerin yoksulluğunu, yoksunluğunu, geçinememe halini konuşmaya devam edeceğiz. Ülkenin temel sorunu budur. Her ne kadar bunu unutturmak isteseler de bu konu dışında her şeyi konuşsalar da bu konu dışında her konuyu gündeme getirip unutturmak isteseler de emekliler, çiftçiler, açlık sınırının altında yaşayanlar maalesef ki unutmuyor' diye konuştu. (DHA)