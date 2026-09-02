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Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosikletle tehlikeli manevralar yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler, Otoyol Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Sürücülere toplam 138 bin lira para cezası kesildi. Sürücü belgelerine 2 yıl süreyle el konulurken, 1 otomobille 1 motosiklet trafikten men edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik denetimlerin süreceği öğrenildii. (DHA)

Mert ORDU/İSTANBUL,(DHA)- ÇEKMEKÖY Kuzey Marmara Otoyolu'nda yarış yaparak, tehlikeli manevralarla trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücüler, Otoyol Jandarma ekiplerince yakalandı. Sürücülere 138 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetlerine 2 yıl süreyle el konuldu. Çalışmalarda 1 otomobil ve 1 motosiklet trafikten men edildi.

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