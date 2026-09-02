Aybala MELEK-Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)- YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) ile Arap Devletleri Ligi arasında yükseköğretim, bilim ve araştırma alanlarında yeni ve kurumsal bir iş birliği döneminin başlatılması amacıyla Yükseköğretim İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretim, bilim ve araştırma alanlarında yeni ve kurumsal iş birliklerine ilişkin düzenlenen Arap Devletleri Ligi Yükseköğretim İstişare Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Özvar, Türkiye ile Arap dünyası arasındaki ilişkilerin ortak tarih, güçlü kültürel bağlar, karşılıklı saygı ve köklü beşeri temaslar üzerine kurulduğunu belirterek, toplantının; bu zengin mirası yükseköğretim alanında somut, sürdürülebilir ve sonuç odaklı bir ortaklığa dönüştürme iradesinin açık bir ifadesi olduğunu söyledi. Üniversitelerin yalnızca bilgi aktaran kurumlar olmadığına işaret eden Özvar, üniversitelerin bilim üreten, nitelikli insan kaynağı yetiştiren, toplumların dayanıklılığını artıran ve ülkeler arasında kalıcı güven bağları kuran kurumlar olduğunu ifade etti. Yükseköğretimde kurulacak her yeni köprünün, aynı zamanda gençlerin ortak geleceğine yapılmış uzun vadeli bir yatırım olduğuna dikkat çeken Özvar, Türkiye ile Arap dünyası arasındaki yükseköğretim iş birliğinin kurumsal bir çerçeveye kavuşturulmasının önemini vurguladı.

'İŞ BİRLİĞİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLECEK'

Özvar, istişare toplantısının iş birliğini genel niyet beyanlarının ötesine taşıyan kapsamlı bir çerçeve ortaya koyacağını belirterek, öğrenci, akademisyen, araştırmacı ve idari personel hareketliliğinin artırılmasının yanı sıra ortak lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Özvar, ortak araştırma merkezleri ve bilimsel ağların kurulması ile kalite güvencesi, akreditasyon, diplomaların tanınması ve denklik süreçlerinde deneyim paylaşılmasının da iş birliğinin temel unsurları arasında bulunduğunu kaydetti.

Türkiye ile Arap dünyası arasındaki iş birliğinde ülkelerin kalkınması bakımından stratejik öneme sahip alanlara öncelik verileceğini belirten Özvar, yapay zeka, sağlık bilimleri, mühendislik, yenilenebilir enerji, su kaynakları, tarım, gıda güvenliği, iklim değişikliği ve dijital dönüşümün bu alanlar arasında olduğunu söyledi. Bu başlıkların yalnızca bilimsel araştırma konusu olmadığını ifade eden Erol Özvar, bunların toplumların refahı, ekonomik bağımsızlığı ve gelecekte karşılaşılacak sınamalara hazırlığı bakımından ortak bir sorumluluk alanı olduğunu kaydetti.

'TÜRKİYE-ARAP YÜKSEKÖĞRETİM FORUMU DÜZENLENECEK'

İstişare toplantısının Türkiye ile Arap dünyası arasındaki iş birliğine kalıcı kurumsal mekanizmalar kazandıracağını belirten Özvar, Türkiye-Arap Yükseköğretim Forumunun en az iki yılda bir, dönüşümlü olarak Türkiye'de ve Arap Devletleri Ligi üyesi bir ülkede düzenleneceğini söyledi. Forumun yükseköğretim yöneticilerini, rektörleri, araştırmacıları ve politika yapıcıları bir araya getiren düzenli bir istişare ve stratejik eşgüdüm platformu olacağını dile getiren Özvar, bu mekanizmayla iş birliğinin sürekliliğinin sağlanacağını ifade etti.

Özvar, Türkiye ile Arap Devletleri Ligi arasındaki iş birliğinin somut hedeflere dönüştürülmesi amacıyla her iki tarafın üçer temsilcisinden oluşacak Arap Devletleri Ligi-Türkiye Yükseköğretim Çalışma Grubu oluşturulacağını belirtti. Çalışma grubunun; öncelikli alanları, önerilen faaliyetleri, katılımcı kurumları, olası finansman kaynaklarını ve uygulama takvimini içeren ortak bir eylem planı hazırlayacağını kaydeden Özvar, böylece ortaya konulan iradenin ölçülebilir hedeflere, belirli sorumluluklara ve izlenebilir sonuçlara dönüştürüleceğini söyledi. (DHA)