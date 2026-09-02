Aliekber METE/ANKARA, (DHA)- YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 'Biz bir muhalefet partisi kurmadık, biz Yeni Parti'yi iktidar partisi olarak kurduk. Seçim geceleri birbirimizi teselli etmek için parti kurmadık, kazanmak ve milletimize hizmet etmek için parti kurduk. Yeni Parti'yi Türkiye'yi yönetmek için kurduk' dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde gerçekleştirilen ilk İl Başkanları Toplantısı'nın açılışında konuştu. Özel, eskiyi geride bırakacak yeni bir yol kurduklarını belirterek, 'Hep birlikte kısa zamanda çok iş yaptık. Bu zaruri, tarih önündeki geçmiş hatırlatması bir yana, bir daha da dönmemek üzere şimdi hep birlikte çok büyük işler başarıyoruz. Tarihin en hızlı örgütlenme sürecini başarıyorsunuz, en büyük üye katılımını başardınız ve devam ediyorsunuz. Tarihin en büyük bağış kampanyasını yürütüyoruz ve milletimizin büyük teveccühüne layık olmaya çalışıyoruz. Şaka değil, bugün üye sayısı ile övünen iktidar partisi, kurulduktan 1 yıl sonra 400 bin üyeye ulaşırken, yarının iktidar partisi olan Yeni Parti ise 18 günde 600 bin üyeye ulaştı' diye konuştu.

Özel, 'Kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği Yeni Parti, çıktığı bu yeni yolda iktidara doğru yürümek ve omzundaki yükünün farkında olarak taşımak, arkasında duran milletin umutlarını boş çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur. Yola çıktık, yoldayız, sizinle birlikte Yeni Parti'nin iktidarını kurmak için yorulmadan yürümeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

'MUHALEFET PARTİSİ KURMADIK'

Özel, parti örgütü ile ilgili ise şöyle konuştu:

'Yeni Parti'de herkes eşittir, herkes yenidir. Bu partinin kıdemlisi, eskisi, imtiyazlısı yoktur. Hep beraber yeni bir yola çıktık. Bu yolda her birimiz birbirimizi koruyacağız. Birbirimizin eksikliğini tamam edeceğiz, birbirimize güç vereceğiz. Bir yoldaşlık hukuku içinde birbirimize bağlı kalacağız. Birimizin başına bir şey geldiğinde hepimiz yardıma konuşacağız. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için ve hepimiz milletimiz için çalışacağız. Yoldaşlık hukukundan asla taviz vermeyeceğiz. En önemli görev; Yeni Parti'nin örgütünden beklediği tartışmayacağı ve olmazsa olmaz gördüğü görev kazanmaktır, kazanacağız. Biz girdiği ilk seçimleri kazanan kadrolarız. Bunu kabul etmeyenlere direnen kadrolarız. Kurulan kumpasları bozan kadrolarız. Biz 'Otur, yenilgiyi kabul et; yenilmeye razı ol, makamını koru' diyenlere karşı makamı elinin tersiyle iten, yollara düşen, yeni yollar açan, iktidara yürüyen kadrolarız. Bu yüzden asla ve asla kaybetmeyi, yenilmeyi kabul etmiyoruz. Biz bu partiyi 'bir partimiz olsun' diye kurmadık. Biz bu partiyi iktidar olsun diye kurduk. Biz bir muhalefet partisi kurmadık, biz Yeni Parti'yi iktidar partisi olarak kurduk. Biz seçim geceleri birbirimizi teselli etmek için bir parti kurmadık, kazanmak ve milletimize hizmet etmek için bir parti kurduk. Biz Yeni Parti'yi Türkiye'yi yönetmek için kurduk. O yüzden tüm görevlerin en önemlisi ve vazgeçilmezi kazanmaktır. Kazanacağız, kazanacaksınız, Türkiye kazanacak.'

'MİLLETİMİZİ DAVET EDİYORUZ'

Vatandaşları Yeni Parti'ye üye olmaya davet eden Özel, 'Tek hedefi Türkiye'yi bir an önce düze çıkaracak iktidar değişikliğini gerçekleştirmek, vatanını, milletini, bayrağını ve Atatürk'ü seven milyonların, 86 milyonun birbiriyle kucaklaşmasını ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yeni bir Cumhuriyet hikayesinin, herkesin eşit olduğu, herkesin kendini bu devletin sahibi gördüğü, kimsenin geride kalmadığı, arkada kalmadığı, hiçbir çocuğun hayata kapatamayacağı bir farkla geriden başlamadığı, anne-babaların evlatlarına yoksulluğu miras olarak bırakmadığı yepyeni bir Türkiye için 100 yıl önce hedeflenen, 100 yıl önceki hedeflerini tutturmuş, bundan sonra geleceği umutla bakan, bölgesinin de Avrupa'nın da dünyanın da en hızlı büyüyen, en hızlı gelişen, en özgür, en müreffeh ve en mutlu insanlarının yaşadığı yepyeni bir Türkiye'yi kurmak için bu yeni yola çıktık. Bu yürüyüşümüzde bize katılın, bizimle birlikte olun. Gelin, kadroları seçin, tarihe geçin. Gelin, bizimle birlikte yürüyün, sizinle birlikte Türkiye yürüsün ve Türkiye'nin yüzü gülsün' diye konuştu. (DHA)