ANKARA, (DHA)- İLETİŞİM Başkanlığı ile Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği arasında Türkiye ile Afrika arasındaki dostluğu ve karşılıklı anlayışı güçlendirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde faaliyet gösteren Afrika El Sanatları ve Kültür Evi, Afrika'nın zengin kültürel mirasını yaşatırken Afrikalı kadınların emeğine değer katıyor, Türkiye ile Afrika halkları arasındaki gönül bağlarını güçlendiriyor. Bu kıymetli çalışmalara katkı sunmak amacıyla, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız ile Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği arasında iş birliği protokolü imzaladık. Protokol kapsamında medya, iletişim, kamu diplomasisi, kültür ve sosyal alanlarda ortak çalışmalar yürüterek Türkiye ile Afrika arasındaki dostluğu ve karşılıklı anlayışı daha da güçlendireceğiz. Kültürel etkileşimi ve halklarımız arasındaki gönül bağlarını güçlendirecek bu iş birliğinin hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı. (DHA)