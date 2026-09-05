İSTANBUL (DHA)- Çaykovski'nin klasik bale repertuvarının en bilinen eserlerinden 'Fındıkkıran', sıra dışı bir yorumla sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 'Fındıkkıran: Bu Bir Masal Değil' yapımı, 11-12 Eylül tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelenecek.

Novaya Opera / Balet Moskva yapımı olan eser, Pavel Glukhov'un koreografisiyle Fındıkkıran'ın masalsı dünyasını I. Dünya Savaşı yıllarına taşıyor. Yapımda oyuncak askerler ve masal kahramanlarının yerini savaşın izlerini taşıyan insanlar alıyor. Eserin merkezinde, cepheden sağ dönen ancak yaşadığı travmaların etkisinden kurtulamayan genç asker Nataniel yer alıyor. Nataniel'in savaş sonrası yaşadığı kayıp duygusu, sevgilisi Clara ile kurduğu ilişki üzerinden yeniden hayata tutunma çabasına dönüşüyor. Şubat ayında Moskova'da prömiyerini gerçekleştiren yapım, Art Seasons organizasyonuyla İstanbul'a geliyor.

MÜZİKLERE SADIK KALINDI

Çaykovski'nin orijinal eserine herhangi bir kesinti veya tempo değişikliği uygulanmazken, canlı olarak yorumlanan müzik çağdaş koreografinin anlatı gücünü artırıyor. İki perde, bir prolog ve bir epilogdan oluşan eserde, çağdaş dansın imkanlarıyla Nataniel'in psikolojik dönüşümü sahneye yansıtılıyor.

Eserin sahne tasarımını Larisa Lomakina, kostüm tasarımını Svetlana Tegin üstlenirken; müzik direktörlüğü ve orkestra şefliğini Anton Torbeev yürütüyor. Librettosu Pavel Glukhov ve Tatyana Belova tarafından kaleme alınan yapımın ışık tasarımında Tatyana Mishina ve Andrey Kostyuchenkov, video tasarımında ise Alexey Bychkov görev yapıyor.

11-12 EYLÜL'DE SAHNEDE

Eser, 11-12 Eylül'de AKM'de sahnelenecek.