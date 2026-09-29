Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da, oto galerinin çatısında çıkan ve itfaiyeciler tarafından büyümeden söndürülen yangında, 2 işletme zarar gördü.

Fuatpaşa Mahallesi Galericiler Sitesi'ndeki iş yerinin çatısında, öğle saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İş yerinden yükselen dumanları fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İki oto galeri işletmesinde hasara sebep olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. (DHA)