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Sanal medyada yaptığı canlı yayında polis memurlarına yönelik sinkaflı ifadeler kullanan sanal medya ünlüsü Semih Varol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Varol hakkında; 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan işlem başlatıldı. Gözaltına alınan Varol'un, emniyetteki işlemlerinin ardından yarın mevcutlu olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edileceği öğrenildi.(DHA)

İSTANBUL, (DHA)- SANAL medyada yaptığı canlı yayında polis memurlarına yönelik sinkaflı ifadeler kullanan sanal medya ünlüsü Semih Varol, gözaltına alındı.

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