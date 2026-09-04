İSTANBUL,(DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Milletvekili Abdulkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen'in cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının ardından Fatma Zehra Önen, son yolculuğuna uğurlandı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen, geçen yıl geçirdiği operasyonun ardından rahatsızlandı. Hastanede tedavi altına alınan durumu ağırlaşan Önen, hayatını kaybetti. Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı 3'üncü sınıf öğrencisi Önen'in cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Barbaros Hayrettin Paşa Cami'sine getirildi. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, bakanlar ve çok sayıda siyasetçi ile kızın ailesi, sevenleri katıldı.

Namazın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Fatma Zehra kızımız gerçekten bu rahatsızlığı döneminde çok çile çekti, Rabbim bu çektiği çileyi onun ebedi alemle alakalı taksiratının affına vesile kılsın. Makamını âli eylesin. Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah' dedi. Önen'in cenazesi ailesi ve sevenlerinin gözyaşları içinde Sarıyer Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)