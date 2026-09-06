İSTANBUL, (DHA)- BAHÇELİEVLER Belediyesi, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesinde adayların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ilçe genelinde önlem aldığını aktardı. Kimliğini veya sınav giriş belgesini unutan, yanlış sınav merkezine giden ya da ulaşımda sorun yaşayan 12 adayın, motorize zabıta ekiplerinin hızlı müdahalesiyle sınavlarına zamanında yetiştirildiği kaydedildi.

Bahçelievler Belediyesi ekipleri KPSS kapsamında adayların sınav merkezlerine sorunsuz şekilde ulaşabilmesi için sınav yapılan okulların çevresinde hazır bekledi. İlçe genelinde toplam 12 adaya destek veren ekipler, bazı adayları evlerine götürerek unuttukları belgelerini almalarını sağladı, bazılarını ise kısa sürede doğru sınav merkezlerine ulaştırdı. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde adaylar sınav salonlarına zamanında girebildi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, sınava giren tüm adaylara başarılar dileyerek şunları söyledi:

'Uzun süredir emek vererek bu sınava hazırlanan adaylarımızın son anda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz sabahın erken saatlerinden itibaren sahadaydı. Motorize zabıta ekiplerimiz zamanla yarışan adaylarımızın yardımına koşarak onları sınav merkezlerine ulaştırdı. Sınava giren tüm kardeşlerimize başarılar diliyor, emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum.'