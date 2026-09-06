Gizem CENGİL-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- KAYSERİ'de yaşayan alopesi (saçkıran) hastası Esma Nur Hazer (11), Ankara'da makyaj eğitmeni Cansu Durkun tarafından ücretsiz yapılan kıl tekniği uygulamasıyla hayalini kurduğu doğal görünümlü kaşlara kavuştu.

Kayseri'de yaşayan Esma Nur Hazer, 2 yaşında geçirdiği soğuk havale sonrası halk dilinde saçkıran olarak bilinen 'alopesi' hastalığına yakalandı. Saç veya vücut kıllarının kısmen ya da tamamen dökülmesiyle ortaya çıkan bu hastalık sürecinde Esma Nur'un saçı, kaşı ve kirpikleri döküldü. Ankara'da oturan makyaj eğitmeni Cansu Durkun, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Esma Nur'un okula kaşlarıyla gitme hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Ankara'ya getirilen Esma Nur, burada yapılan kıl tekniği uygulamasıyla hayalini kurduğu doğal görünümlü kaşlara kavuştu. 6'ncı sınıf öğrencisi Esma Nur, okula kaşları ile başlayacağı için çok mutlu olduğunu söyledi. Kıl tekniğiyle uygulanan kaş tasarımını çok beğendiğini söyleyen Esma Nur, 'İyi ki buraya gelmişim. Cansu Hanım ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu hastalığı olan kişiler buraya gelerek bu tekniği uygulamalı' dedi.

'BU KÜÇÜK DOKUNUŞLA ONLARA BİR NEFES ALDIRIYORUZ'

Makyaj eğitmeni Cansu Durkun ise alopesi hastası çocuklara sosyal sorumluluk projesi kapsamında ücretsiz kaş tasarımı yaptığını belirterek, 'Yaptığım uygulamalarda en hassas noktalardan biri alopesi danışanlarımıza kendi kılları gibi en doğal görüntüyü sağlamak. Son zamanlarda özellikle çocuklara bu hizmeti ücretsiz olarak, sosyal proje kapsamında sunuyoruz. Bu hastalığa sahip tüm çocuklarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız son zamanlarda akran zorbalığına çok fazla maruz kalıyor ve bu durum okul hayatlarını ciddi şekilde etkiliyor. Bizler de onların sosyal ve okul hayatında etkilenmemeleri adına yaptığımız bu küçük dokunuşla onlara bir nefes aldırıyoruz' diye konuştu.

Uygulamalarda çocukların anatomik yapısına uygun hareket ettiklerini söyleyen Durkun, 'Kendi anatomik yapısını kullanarak, kendi kıl formuna gerçek kıl efekti vererek uygulama yapıyoruz. Uygulama sonrasında onlar mutlu oluyor. Biz de bu mesleği güzel bir şekilde icra ettiğimiz için onların mutluluğunu görmekten ekstra mutluluk duyuyoruz' ifadelerini kullandı.

'BİR KIZ ÇOCUĞU İÇİN ÇOK ZOR'

Esma Nur'un babası Baki Hazer ise kızının 2 yaşında geçirdiği hastalığın ardından kaş ve kirpiklerini kaybettiğini belirterek, 'Havaleden sonra kaşı, kirpiği, saçları hepsi döküldü. Çok yere gittik ama çözüm bulamadık. Saçları çıkıyor, tekrar dökülüyor. Kaş ve kirpikleri hiç gelmedi. Bir kız çocuğu için çok zor bir durum. Cansu Durkun'un sosyal sorumluluk projesini sanal medyadan gördük. Kızımız için kaş yaptırmaya geldik. Kendisine teşekkür ediyorum' dedi. (DHA)