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Yiğit Dursun Yüksel'in MHP Çine İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Namık Yüksel'in oğlu olduğu belirtildi.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Çine'nin Umurköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yiğit Dursun Yüksel'in kullandığı 09 ANK 400 plakalı motosiklet, Zamına Köprüsü'nden çaya uçtu. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Yüksel, ilk müdahalesinin ardından Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yüksel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Motosikletiyle geldiği evinin önünde uyuşturucu ile yakalanıp, tutuklandı

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