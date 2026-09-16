Oğuzhan BOYSAN-Burhan CEYHAN/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası, Didim ve Söke ilçelerinde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan 9 şüpheli, tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede, toplam 623 milyon 588 bin liralık işlem hacmi tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Didim Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yasa dışı bahis faaliyetlerinde para nakline aracılık eden banka hesaplarıyla bağlantılı oldukları belirlenen 9 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kuşadası, Didim ve Söke ilçelerinde 11 Ağustos'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 8 cep telefonu, 10 sim kart, 10 hard disk, 3 USB bellek, hafıza kartı ve tablet bilgisayar ele geçirildi. Banka hesaplarında yapılan incelemede, toplam 623 milyon 588 bin liralık işlem hacmi tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)