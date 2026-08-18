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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kent girişinde bir yolcu otobüsü durduruldu. Şüpheli görülen bir yolcunun üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Aramada, yolcunun kolundaki alçıya zulalanmış 1 kilo 18 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da yolculuk ettiği otobüste, kolundaki alçıda 1 kilo 18 gram metamfetaminle yakalanan şüpheli gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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