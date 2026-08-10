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Kaza, akşam saatlerinde Batman-Beşiri kara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 72 S 0589 plakalı minibüs ile 34 FF 9042 plakalı minibüs çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yolcular, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 2'si ağır 9 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)- BATMAN'da iki minibüsün çarpıştığı kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

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