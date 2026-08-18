Bayram AYHAN / BATMAN, (DHA)-
STAT: Batman Şehir
HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Murathan Çomoğlu, Erdoğan Çak
BATMAN PETROLSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Yasir Subaşı, Doria, Jo, Oğuz Gürbulak, Pedrinho (Dk. 60 Cissokho), Imeri, Benny (Dk. 61 Polat Yaldır), Biron, Cordova (Dk. 83 Gökhan Altıparmak), Devran Bozardıç (Dk. 46 Mücahit Albayrak)
BOLUSPOR: Tafa, Abdülsamet Kırım (Dk. 64 Yusuf Can Esendemir (Dk. 83 Bertu Alican Özyürek), Argüello, Gökhan Akkan, Cuesta, Tolunay Artuç (Dk. 71 Ege Özkayımoğlu), Furkan Emin Kaçmaz (Dk. 64 Alptekin Çaylı), Diaz, Zeki Dursun (Dk. 64 Muhammed Mert), Rivas, Escobar
GOLLER: Dk. 34 Pedrinho (P), Dk. 90+3 Biron (Batman Petrolspor)
SARI KARTLAR: Pedrinho, Cordova, Biron, Yasir Subaşı, Rahman Buğra Çağıran (Batman Petrolspor), Cuesta, Zeki Dursun, Tolunay Artuç, Yusuf Can Esendemir (Boluspor),
TFF 1'inci Lig'in 2'nci haftasında Batman Petrolspor, evinde konuk ettiği Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Maça etkili başlayan Batman Petrolspor, 34'üncü dakikada Pedrinho'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında Batman Petrolspor, 90+3'üncü dakikada Mickael Biron'un attığı golle skoru 2-0 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmayınca maç bu skorla sona erdi. (DHA)