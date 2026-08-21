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Galatasaray için Batrakov İstanbul'da

Kadriye Mahallesi'ndeki bir binanın dış cephesine takılı klimada mahsur kalan sokak kedisini fark eden Berat Yıldırım, plaj çantasını USB kablosuyla bağlayıp, klimanın üzerine sarkıttı. Yıldırım, kedinin çantaya girmesi için bir süre uğraştı. Patileriyle çantaya tutunan kedi, balkona çekilerek mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. (DHA)

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