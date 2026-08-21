Hüseyin İÇLİ-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR, (DHA)-DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde sulama kanalına uçan otomobilde bulunan 4 kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

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Olay, gece saatlerinde Eğil ilçesi Yatır Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, sulama kanalına uçtu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu otomobilde bulunan 4 kişi sudan çıkarıldı. Otomobildekilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi. Sabah saatlerinde yeniden başlatılan çalışma ile de otomobil sudan çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)

Kaynak: DHA