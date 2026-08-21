Hüseyin İÇLİ-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR, (DHA)-DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde sulama kanalına uçan otomobilde bulunan 4 kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde Eğil ilçesi Yatır Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, sulama kanalına uçtu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu otomobilde bulunan 4 kişi sudan çıkarıldı. Otomobildekilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi. Sabah saatlerinde yeniden başlatılan çalışma ile de otomobil sudan çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)