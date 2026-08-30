Emir Abdurrahman BULUT / KKTC, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, arama kurtarma çalışmalarına 4 gemi, 2 gece görüş kabiliyetli helikopter, insansız hava araçları ve uçakların katıldığını belirterek, 'Çalışmalar gece boyu devam edecek' dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından gerçekleştirilen kriz masası toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulundu. Erhürman, Başbakan, Bakanlar, Kolordu Komutanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı ile kriz masasında yoğun bir çalışma yürütüldüğünü bildirdi. Arama kurtarma çalışmalarının tüm imkanlar kullanılarak sürdürüldüğünü kaydeden Erhürman, 'Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan imkan ve kabiliyetler de çalışmalara dahil edildi' diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, arama kurtarma çalışmalarına 4 gemi, 2 gece görüş kabiliyetli helikopter, İHA'lar ve uçakların katıldığını söyleyerek, 'Çalışmalar gece boyu ve yarın sabahtan itibaren kesintisiz şekilde devam edecek. Şu ana kadar 249 kişiye ulaşıldı, bu kişilerden 8'i hayatını kaybetti, 18 kişiye ise henüz ulaşılamadı. Hayatını kaybedenlerden 4 kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürüyor. Kayıplara ulaşmak için arama kurtarma faaliyetleri tüm kuvvetlerle devam edecek. Sonuna kadar, insanların tamamına ulaşana kadar arama kurtarma çalışmaları sürecek' ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nden daha derine nüfuz edebilecek kabiliyetlerin de yola çıktığını vurgulayan Erhürman, söz konusu imkanların 1 Eylül'de çalışmalara dahil edileceğini aktardı. Erhürman, ailelerin yaşadığı acı ve sıkıntının farkında olduklarını dikkat çekerek, 'Devlet tüm kademeleriyle sahada. Hayatını kaybedenler ve kayıp kişilerle ilgili çalışmalar devam ediyor. İsimlerin ailelerine ulaşılmadan basına açıklanmasını doğru bulmuyoruz. Üzgünüz, hepimizin başı sağ olsun. Gemide yaşanan facianın nedenlerinin ortaya çıkarılması amacıyla polis soruşturması başlatıldı. Kaptan dahil 8 kişi gözaltına alındı. Polis Genel Müdürlüğü soruşturmayı yürütüyor. Delillerin toplanması ve olayla ilgili tüm ihtimallerin değerlendirilmesi çalışmaları sürüyor. Her türlü ihtimal polis tarafından değerlendirilecek. Zamanı geldiğinde gerekli açıklamalar yapılacak' değerlendirmesinde bulundu.