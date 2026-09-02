Emir Abdurrahman BULUT / KKTC, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, alabora olan gemi olduğu değerlendirilen cismin 550 metre derinlikte tespit edildiğini belirterek, 'Akşam saatlerine doğru çalışmaların belli bir aşamaya ulaşması bekleniyor' dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin açıklamada bulundu. Üstel, alabora olan gemi olduğu değerlendirilen cismin 550 metre derinlikte tespit edildiğini belirterek, bölgenin görüntülenmesine yönelik faaliyetlerin sürdüğünü bildirdi. Derinlik ve deniz koşullarının operasyonları zorlaştırdığını söyleyen Üstel, 'Ekipler büyük bir özveriyle görev yapıyor. Akşam saatlerine doğru çalışmaların belli bir aşamaya ulaşması bekleniyor. Bu süreçte aileler ve kamuoyunu yeniden bilgilendirilecek' ifadelerini kullandı.