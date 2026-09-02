RUSYA, (DHA) - RUSYA Savunma Bakanlığı, Kiev ile Odessa'daki lojistik ve enerji tesislerine saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kiev bölgesinde, dün insansız hava araçlarının (İHA) depolanması ve sevkiyatı için kullanılan 'Çayki' lojistik merkezinin vurulduğu, gece ise Odessa kenti ve Odessa bölgesinde limanların çalışmasını sağlayan 4 enerji tesisinin hedef alındığı kaydedildi. Odessa Limanı'na yönelik saldırıda, insansız deniz araçlarının üretim merkezi, 6 yakıt tankı, askeri depoların vurulduğu belirtilen açıklamada, saldırılarda İHA'ların kullanıldığı aktarıldı.