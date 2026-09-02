AYVALIK, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Ayvalıkgücü Belediyespor iç transferde kaleci Bartu Dinç (23) ile yeniden anlaştı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 'Bartu Dinç, Ayvalıkgücü Belediyespor'umuzla sözleşme tazeledi. Kalede geçit yok, hedefe giden yolda durmak yok. Bartu ile daha güçlü, daha inançlıyız. Aynı tutku, aynı ruh ve ilk günkü heyecanla, yola devam' ifadelerine yer verildi. Göztepe altyapısında yetişen Bartu, geçen sezon 5'i play-off olmak üzere ligde 23 maçta görev yaptı.

Kaynak: DHA