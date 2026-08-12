Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde tarlaya devrilen otomobilde hayatını kaybeden Halil Aksak'tan (23) geriye kazadan bir hafta önce yapılan düğününde çekilen görüntüler kaldı.

Kaza, 10 Ağustos'ta Ceylanpınar-Viranşehir kara yolunda meydana geldi. İlçe merkezine giden Halil Aksak yönetimindeki 63 AN 589 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan otomobil, yol kenarındaki tarlaya savruldu. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Halil Aksak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada aynı ailesinden 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir ve Ceylanpınar Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

TOĞRAĞA VERİLDİ

Halil Aksak'ın cenazesi, işlemlerinin ardından gözyaşları arasında Ceylanpınar Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aksak'ın bir hafta önce evlendiği öğrenildi. Ayrıca akrabaları tarafından verilen yemek davetine katılmak üzere Viranşehir'e giderken kazanın meydana geldiği belirtildi. Halil Aksak'tan geriye, düğünde kaydedilen görüntüler kaldı. Görüntülerde; Aksak'ın, romantik şarkılar eşliğinde eşiyle dans ettiği görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)