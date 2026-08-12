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Olayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)

Olay, saat 10.00 sıralarında Eskil ilçesi Hürriyet Mahallesi Köşk Yaylası'nda meydana geldi. Operatörlüğünü 2 çocuk babası Metehan Temel'in yaptığı 51 ABK 378 plakalı vincin bomu, elektrik telleriyle temas etti. Bu sırada operatör Temel, akıma kapıldı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Sultanhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Temel, kurtarılamadı.

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