Bunlar da ilginizi çekebilir

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakipleri

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 22 gün hapis cezası bulunan A.P., Kocasinan ilçesinde yakalandı. Firari hükümlü, karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. (DHA)

Özgür Özel: Kısır çekişmelere girmek yerine milletin ekmek kavgasını vereceğiz

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 22 gün hapis cezası bulunan A.P., jandarma tarafından yakalandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.