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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 5 ay 29 gün hapis cezası bulunan M.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari hükümlü M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (DHA)

KAYSERİ, (DHA)-KAYSERİ'de 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 5 ay 29 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü M.A. (30), polisin operasyonu ile yakalandı.

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