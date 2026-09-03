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Bolu'nun Gerede ilçesinde Karapazar köyünde tarlada başlayarak ormana sıçrayan yangın ekiplerin 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında köyde bulunan bazı evlerin yanındaki araziler tamamen yandı. Bolu ve Gerede'den gelen orman ekipleri ile havadan helikopterli müdahale ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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