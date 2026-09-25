İZMİR, (DHA)- İZMİR'de aynı gün itfaiyeci olarak işe başlayan ve aynı gün evlenen ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Berber (56), 33 yıldır yangınlara, kaza ve kurtarma operasyonlarına birlikte katılıp, hayat kurtarıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Berber, her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası kapsamında 33 yıllık meslek hayatlarını anlattı. Aynı gün itfaiyeci olan ve aynı gün evlenen kardeşlerden Ahmet Berber Tekeli Organize Sanayi Bölgesi'nde, Mehmet Berber de Ödemiş İtfaiye Grubu'nda itfaiye çavuşu olarak görev yapıyor. 33 yıldır İzmir'in dört bir yanında can kurtarmak için görev yaparken, dört çocuklu bir ailenin tek yumurta ikizleri olan Ahmet ve Mehmet Berber'in ortaklığı meslek hayatıyla sınırlı kalmadı. Aynı gün kız istemeye giden, aynı gün nişanlanan ve aynı gün düğün yapan kardeşlerin evleri de yan yanayken, giydikleri kıyafetlerden evlerindeki eşyalara, kullandıkları araçlardan yaptıkları alışverişlere kadar hayatlarının pek çok detayı yıllardır birbirine benziyor.

'BİR DAHA DÜNYAYA GELSEM YİNE İTFAİYECİ OLURUM'

Tekeli Organize Sanayi Bölgesi'nde itfaiye çavuşu olarak görev yapan Ahmet Berber, 33 yıllık meslek hayatının tamamını itfaiyede geçirdiğini söyledi. Evli ve iki kız çocuğu babası Berber, 'İtfaiye bizim evimiz oldu. Burada büyüdük. Göreve başladığımızda çok gençtik. Hayatımızın büyük bölümü burada geçti. İtfaiye benim için yaşam tarzı, yaşam biçimi. Biz bu mesleğimizi yaparken evlendik, çocuklarımızı yetiştirdik, okuttuk. Bir daha dünyaya gelsem yine itfaiyeci olurum' dedi.

Meslek hayatında çok sayıda yangın, kaza ve kurtarma operasyonuna katılan Berber, hafızasında bazı vakaların ayrı yer tuttuğunu belirtip, 'Tire'de bir trafik kazasında ikiz kardeşlerin cesedini çıkardık. O göreve de itfaiyede çalışan iki ayrı ikiz kardeşle gitmiştik' dedi.

'MEHMET İLE HİÇ AYRI GEZMEDİK'

Ahmet Berber, ikiziyle neredeyse hayatının her anını birlikte yaşadıklarını, aynı kıyafetleri giydiklerini, aynı eşyaları kullandıklarını ve hayatlarının büyük bölümünü birlikte geçirdiklerini dile getirip, 'Biz Mehmet'le hiç ayrı gezmedik. İşe beraber gittik, düğünü beraber yaptık. Eşlerimizi istemeye aynı gün gittik. Evimizdeki eşyalara, giydiğimiz elbiseye varıncaya kadar her şeyimiz aynıydı. Sivil hayatımızda da yaptığımız işler aynıydı. Biz aynı mesleği yapınca çocuklarımız da bizi rol model olarak gördü. Kızım diş hekimliği okudu. Küçük kızım da aynı bölümü seçti. Kardeşimin oğlu veteriner hekimliği okudu, kardeşi de aynı bölümü seçti. Bizim onların üzerinde güzel etkimiz var. Biz mutluyuz. Mesleğimi hakkıyla yaptım. Meslek hayatıma baktığım zaman 'Bunu böyle yapsaydım, iyi olurdu' demedim. İşim konusunda çok disiplinliyim' dedi. Genç itfaiyecilere de seslenen Berber, 'İşimi seviyorum. Olumsuzluklar yaşayabilirsin ama işine küsme. Kişiye küsebilirsin, daralabilirsin ama işine kesinlikle küsme. İşine sahip çık. Kutsal bir iş yapıyorsun' ifadelerini kullandı.

'İNSANLARIN KAÇTIĞI YERDE SİZ İÇERİYE GİRİYORSUNUZ'

Ödemiş İtfaiye Grubu'nda itfaiye çavuşu olarak görev yapan evli, 2 çocuk ve torun sahibi Mehmet Berber de itfaiyeciliğin yalnızca bir iş değil, büyük bir sevgi ve özveri gerektiren yaşam biçimi olduğuna dikkat çekip, 'Bu parayla yapılacak bir iş değil. İnsanların kaçtığı yerde siz içeriye giriyorsunuz. Sevmezseniz, yapamazsınız. Heyecanlı, hızlı, riskli bir iş' dedi. İtfaiyeciliğin dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığının altını çizen Berber, 'İçine girdiğiniz zaman yangının, ölümün, kazanın her çeşidini görüyorsunuz. Bu değişik bir meslek. Gönüllü olmanız lazım. Bir yangına giriyorsunuz, üç saat, beş saat çalışıyorsunuz. Geri geliyorsunuz veya yolda başka bir yangına gidiyorsunuz. Bazen iki gün evde dinlenemiyorsunuz. Her şeye rağmen bir daha dünyaya gelsem yine aynı işi yapardım' dedi. Farklı itfaiye gruplarında görev yapsalar da meslektaşları tarafından zaman zaman karıştırıldıklarını anlatan Mehmet Berber, 'Çok karıştırılıyoruz. Birbirimizi tanımayan bazı meslektaşlarımız gelip sarılıyor ama bozuntuya vermiyoruz. İsimlerimizi de karıştırıyorlar' dedi.

'BURUNLARINDAKİ BENLERDEN AYIRT EDİYORUM'

İkiz kardeşleri uzun yıllardır tanıyan Güney Bölge Amiri Türkay Kaptan ise Mehmet ve Ahmet Berber'i ilk yıllarında birbirinden ayırmanın neredeyse imkansız olduğunu belirtip, 'Çok benziyorlar, gençlik yıllarında daha da çok benziyorlardı' dedi. Kaptan, yıllar içinde ikizleri ayırt etmenin küçük bir yolunu bulduğunu belirtip, 'Onları burunlarındaki benlerden ayırt ediyorum. Çünkü konuşmaları, tarzları da aynı. Küçük fiziksel özelliklerini fark etmezseniz ayırmak zor. Uzun yılların ardından artık ayırt etmeyi başardık' diye konuştu. (DHA)