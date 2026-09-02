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Transferde daha önce Samet'in mevkisine takviye arayan Kaf-Kaf genç oyuncuyu takımda tutacak. Karşıyaka'da geçen yıl transfer edilip ara transferde Malatya Yeşilyurtspor'a kiralık giden 20 yaşındaki orta saha Mehmet Güneş ise kadroda düşünülmüyor. Yaz döneminde takımla antrenmanlara çıkmayan futbolcu henüz kulüp bulamadı. Mehmet Güneş'in Karşıyaka'yla kontratı devam ediyor.

Göztepe'de Heliton ve Cherni'nin kulüpleri belli oldu

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezona gün sayan Karşıyaka'da yaz döneminde takımda şans bulamadığı için ayrılıp kampa katılmayan merkez orta saha Samet Seymen Sargın geri döndü. Kulüp bulamayan genç futbolcu teknik direktör Burhanettin Basatemür'le görüşerek antrenmanlara yeniden başladı. Geçen sezon Fenerbahçe'nin U19 takımından transfer edilen 19 yaşındaki Samet, 22 maçta şans bularak 3 asist yapmıştı.

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