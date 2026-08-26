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Kaza, saat 11.00 sıralarında Zonguldak Caddesi Cuma Pazarı Kavşağı'nda meydana geldi. S.G. idaresindeki 19 EU 303 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan M.Y.'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.Y. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. (DHA)

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