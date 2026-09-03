ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) ülke genelinde sürdürdüğü hububat alımları kapsamında rekor kırdığını, bugüne kadar 12,1 milyon ton ürün alındığını, üreticilere ise 170 milyar liralık ödeme yapıldığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada, stratejik bir ürün olan hububatta bu yılki hasat sezonunun bol ve bereketli geçtiğini belirtti. Bakan Yumaklı, bunun, ülkenin gıda arz güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Yumaklı, hasat gerçekleşme oranlarının buğdayda yüzde 98,8; arpada yüzde 99,2'ye ulaştığını, TMO'nun hububat alımlarını 769 alım merkezinde sürdürdüğünü kaydetti.

Yumaklı, 'Sahada güçlü bir alım organizasyonu yürüten TMO, hasat sezonunun başından bugüne kadar 12,1 milyon ton ürün alımı gerçekleştirdi, üreticilerimize 170 milyar liralık ödeme yaptı. Bu hem hububat alım miktarı hem ürün ödemesinde yeni bir rekordur. Hasat sezonunun başında üreticilerimize verdiğimiz ödeme taahhüdümüzü de yerine getiriyor, ürün bedellerini 21'inci günden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üreticilerimizin yanında olmaya, TMO'ya gelen bütün ürünleri almaya devam edeceğiz' dedi. (DHA)