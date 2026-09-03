İSTANBUL, (DHA) - TEKNOPARK İstanbul ev sahipliğinde düzenlenecek HASAT2026, girişimcilere 100 milyon TL'lik yatırım ve destek havuzuna erişim, finalde ilk 4'e giren girişimlere doğrudan yatırım alma fırsatı ve 100'den fazla yatırımcıyla bir araya gelme imkânı sunduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) ana ortaklığında faaliyet gösteren Teknopark İstanbul, bu yıl HASAT2026 ile kapılarını Türkiye'nin dört bir yanındaki girişimcilere açtığını duyurdu.

Teknopark İstanbul tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Türkiye'nin Teknoloji Hasadı Başlıyor' sloganıyla Aralık ayında gerçekleştirilecek etkinlikte; 500 girişim fikrinin yarışması ve 7.000'in üzerinde katılımcının yanı sıra, 2.000'den fazla girişimci, 100'ü aşkın yatırımcı, 80'den fazla partner kurum ve 10'dan fazla uluslararası kurumun bir araya gelmesi bekleniyor.

'HASAT2026, girişimcilere sadece bir sahne deneyimi sunmanın ötesine geçerek büyük bir büyüme potansiyeli vadediyor. Etkinlik kapsamında Türkiye'deki girişimcilerin erişimine sunulan toplam 100 milyon TL'lik yatırım ve destek havuzu ile yenilikçi fikirlerin ticari değere dönüşmesi hedefleniyor. Bunun yanı sıra, büyük finalde ilk 4'e giren girişimlere Teknopark İstanbul tarafından doğrudan yatırım yapılacak.

'Teknopark İstanbul HASAT etkinliğinin geçtiğimiz yıl oluşturduğu güçlü ekosistem, 2026'da daha geniş bir ölçekte devam ediyor. HASAT2025'te Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye'nin 185 ülkeye yayılan 8,6 milyar dolarlık ihracat başarısına dikkat çekerken; etkinlik, girişimcileri, Ar-Ge firmalarını, yatırımcıları ve sektör temsilcilerini aynı platformda buluşturmuştu. HASAT2026 ile bu etki alanının Türkiye geneline yayılması, uluslararası katılımın artırılması ve daha fazla yatırım ile iş birliği fırsatının oluşturulması hedefleniyor.

'Teknopark İstanbul, finansal desteklerin yanı sıra girişimlerin ihtiyaç duyduğu altyapı olanaklarını da seferber ettiğini belirterek, program kapsamında seçilen girişimcilere; 200 ücretsiz stant, 200 girişime ofis indirimi, 40 girişime ücretsiz ofis, 40 girişime şirket kuruluş desteği ve 200 patent desteği sağlanacak. Böylece girişimcilerin fikirlerini geliştirmelerinden şirketleşme ve ticarileşme süreçlerine kadar farklı aşamalarda desteklenmesi hedeflendiğini ifade etti.

'Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) iştiraki olmanın verdiği güçle Teknopark İstanbul, girişimcilerine savunma sanayii ekosistemine doğrudan erişim imkânı sunuyor. HASAT2026'ya katılan teknoloji girişimleri; büyük sanayi kuruluşlarıyla potansiyel iş birlikleri geliştirme, üst düzey yatırımcılarla birebir görüşme, yatırım, mentörlük, network ve iş geliştirme fırsatlarını bir arada yakalayacak.

'HASAT 2026; girişimcileri kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, teknoloji liderleri, yatırımcılar ve uluslararası ekosistem paydaşlarıyla bir araya getiren yeni nesil bir teknoloji ve girişimcilik platformu olarak konumlanıyor. Girişim sunumları, yatırımcı görüşmeleri, paneller, keynote konuşmaları, teknoloji deneyim alanları ve iş birliği oturumlarıyla girişimlerin yeni yatırım ve iş birliği fırsatlarına ulaşması amaçlanıyor. Fikirlerini teknolojiye dönüştürerek bu güçlü ekosistemde yerini almak isteyen girişimciler, 21 Eylül tarihine kadar HASAT 2026 başvuru sayfası üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Teknopark İstanbul ana sayfasından detaylı bilgiye ulaşabilir ve başvuru yapabilirsiniz.'