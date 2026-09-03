ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayında tüketici enflasyonunun aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 31,51 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2026 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici fiyatları ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,07, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,51 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 31,79 arttı.

YILLIK GIDA ENFLASYONU YÜZDE 33,79

Tüketici fiyatlarında en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 33,79 artış, ulaştırmada yüzde 35,08 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 39,77 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,12, ulaştırmada 5,94 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5,01 yüzde puan oldu. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,22 artış, ulaştırmada yüzde 4,82 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,26 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,06, ulaştırmada 0,82 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu. Endekste kapsanan 174 alt sınıftan 2026 yılı Ağustos ayı itibarıyla, 35 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 134 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Öte yandan; 12 aylık tüketici enflasyonu baz alınarak hesaplanan kira artış oranı yüzde 31,79 oldu. Eylül ayında konut ve iş yeri kiraları en fazla bu oranda artırılabilecek.

ÜRETİCİ FİYATLARI YILLIK YÜZDE 27,95 ARTTI

Yurt içi üretici fiyatları ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,57, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 20,88, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,95 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 27,76 artış gösterdi. (DHA)