KANADA, (DHA) - KANADA Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ontario Gölü'nün adını 'Amerika Gölü' olarak değiştiren kararnamesine tepki göstererek, 400 yıldan fazla geçmişi olan göle her zaman 'Ontario Gölü' demeye devam edeceklerini söyledi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri nedeniyle tırmanan ticaret gerilimi sürerken Ontario Gölü'nün adını değiştirmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 'Ontario' isminin Wendat dilindeki 'Ontari'io' kelimesinden geldiğini ve 'Göl güzeldir, göl büyüktür' anlamına geldiğini belirten Carney, bu ismin 400 yıldan fazla bir geçmişe sahip olduğunu ifade etti.

İsmin hem Kanada Konfederasyonu'ndan hem de ABD Bağımsızlık Bildirgesi'nden daha eski olduğuna dikkati çeken Carney, 'Amerika'nın değiştiğini biliyoruz. Ticari ilişkileri, dış politikaları, ulusal anıtları, su isimleri değişiyor. Kanadalılar da gerçeği adlandırmanın dün, bugün ve her zaman buraya 'Ontario Gölü' demek anlamına geldiğini biliyor' ifadelerini kullandı.

ABD ile Kanada arasında 21 Ağustos'ta ticaret anlaşmasına varılamamasının ardından ABD, 22 Ağustos'ta yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki Kanada malına yüzde 50 gümrük vergisi uygulamıştı. Kanada ise misilleme olarak 8 Eylül'de yürürlüğe girmek üzere ABD ürünlerine aynı oranda ek vergi getirileceğini duyurmuştu. ABD ile Kanada sınırında yer alan Ontario Gölü, Kuzey Amerika'daki beş Büyük Göller'den biri konumunda bulunuyor.