ABD, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iyi görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, Rusya'nın NATO üyesi bir ülkeye saldırıda bulunmayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya'nın NATO üyesi bir ülkeye saldırma ihtimalini değerlendirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerine değinen Trump, 'Onunla iyi görüşmeler yaptım. Rusya bir NATO toprağına saldırmayacak' ifadelerini kullandı.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'e Moskova'yı NATO'ya saldırmaması konusunda uyarması yönünde bir talimat verip vermediği yönündeki soruya yanıt vermekten kaçınan Trump, 'Bu konuda yorum yapmak istemiyorum ancak saldırmayacaklar' dedi.

ABD basınında yer alan haberlerde, CIA Direktörü John Ratcliffe'in bu hafta gerçekleştirdiği Moskova ziyaretinin, Rusya'yı NATO üyesi ülkelere saldırmaması konusunda uyarma amacı taşıdığı iddia edilmişti. Söz konusu ziyaretin, ABD istihbaratının Rusya'nın gelecek birkaç yıl içinde müttefik bir ülkeye sınırlı bir saldırıyla NATO'nun kararlılığını test edebileceğine ilişkin değerlendirmelerinin ardından geldiği aktarılmıştı.