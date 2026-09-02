Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerindeki ormanlık alanlarda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

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İlk yangın saat 14.00 sıralarında Türkoğlu ilçesinin Şekeroba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine Kahramanmaraş orman Bölge Müdürlüğü'nce bölgeye 70 personelle birlikte 2 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer sevk edildi. İtfaiyenin de 2 araçla destek verdiği söndürme çalışmalarında 3 helikopter de havadan alevlere su atarak yangını kontrol altına almaya çalıştı. Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Diğer yangın ise saat 16.00 sıralarında Andırın'ın Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. 25 personelin 2 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 helikopterle müdahale ettiği yangın, 30 dakikalık çalışma sonunda söndürüldü.

Her iki yangının çıkış sebebinin tespiti için ekipler inceleme başlattı.

Kaynak: DHA