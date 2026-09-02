ANKARA, (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Lübnan Enerji ve Su Bakanı Joseph Saddi ve beraberindeki heyetle bakanlıkta görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Lübnan Enerji ve Su Bakanı Sayın Joseph Saddi ve beraberindeki heyet ile bakanlığımızda bir araya geldik. Görüşmemizde; bölgedeki elektrik, doğal gaz ve petrol enterkonneksiyonlarının güçlendirilmesi ile petrol ve doğal gaz alanlarında hayata geçirilebilecek iş birliklerini kapsamlı şekilde ele aldık. Türkiye'nin enerji alanındaki tecrübe, birikim ve kabiliyetlerini Lübnan ile paylaşmaya, karşılıklı fayda temelinde geliştireceğimiz projelerle ülkelerimiz arasındaki enerji iş birliğini daha da güçlendirmeye hazırız' ifadelerini kullandı. (DHA)