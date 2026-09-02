Cahit ÖZÇELİK/ MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde, İbrahim Kazıcı (29), aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kuzeni Reşit Kazıcı'nın (38) üzerine TIR sürdü. İki TIR arasında sıkışan Reşit Kazıcı ağır yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Özsan Sanayi Sitesinde meydana geldi. Reşit Kazıcı satın aldığı TIR dorsesinin bakımını yapmak için sanayi sitesine gitti. Bu sırada husumetlisi ve kuzeni olduğu öğrenilen İbrahim Kazıcı 44 AGC 419 plakalı TIR'ı akrabası Reşit Kazıcı'nın üzerine sürdü. İki TIR dorsesi arasında sıkışan Reşit Kazıcı yaraladı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Kazıcı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Malatya Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedavi altına alınan Reşit Kazıcı'nın entübe edildiği öğrenilirken, olayı gerçekleştiren kuzeni İbrahim Kazıcı ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)