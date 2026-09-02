Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da sürücüsünün yol kenarına park ettiği otomobilin açılan kapışan arkadan gelen motosiklet çarptı. Kaza kameraya yansırken, motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Y.Ö. yönetimindeki 60 TC 848 plakalı otomobil, park etmek için yol kenarına yanaştı. Bu sırada otomobilin kapısı açıldı. Açılan kapıya, arkadan gelen E.Ö. iradesindeki 05 ABA 969 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü E.Ö. yaralandı. Kazada motosikletteki domatesler de yola saçılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı E.Ö., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)