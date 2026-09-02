Oğuzhan BOYSAN/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, apartman duvarına çarpıp bir evin balkonuna düşen yalıçapkını, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nde (EKODOSD) yapılan bakımın ardından doğaya salındı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, 'Yoğun insan hareketliliği ve yapılaşma nedeniyle küçük kuşlar zaman zaman çeşitli tehlikelerle karşılaşabiliyor' dedi.

Kuşadası'nın Hacıfeyzullah Mahallesi'nde yaşayan Didem Okyay, önceki sabah, evinin balkonunda yerde hareketsiz haldeki küçük kuşu fark etti. Okyay, kuşu başka hayvanların zarar vermemesi için karton bir kutuya koyduktan sonra, çocukları Çınar ve Tibet ile EKODOSD'a götürüp, Dernek Başkanı Bahattin Sürücü'ye teslim etti. Yapılan kontrolde yalıçapkını olduğu belirlenen kuşun vücudunda herhangi bir yaralanma izine rastlanmadı. Kanatları da sağlam olan kuşun duvara çarpmanın etkisiyle strese girdiği belirlendi. Bir gün boyunca bakıma alınıp beslenen kuş, dün Güzelçamlı'daki sulak alan Kocagöl'de doğaya salındı.

'SULAK ALANLAR KORUNMALI'

Yalıçapkınının suya yakın yaşam alanlarında bulunan, küçük yapılı ve oldukça çevik bir kuş türü olduğunu belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, 'Trafik, kalabalık ve şehir gürültüsü arasında çoğu zaman onların varlığını fark etmiyoruz. Küçük ve hızlı olmaları da fark edilmelerini zorlaştırıyor. Suyun üzerinde alçaktan ve büyük bir hızla uçarak balıkların peşinden gidiyor, uygun gördükleri anda suya dalarak avlarını yakalıyorlar. Bu nedenle temiz ve canlı sucul ekosistemlerin varlığı, onlar için büyük önem taşıyor. Kuşadası'nın giderek betonlaşan kıyı alanlarında ise doğal yaşam alanlarının daralması, yoğun insan hareketliliği ve yapılaşma nedeniyle bu küçük kuşlar zaman zaman çeşitli tehlikelerle karşılaşabiliyor. Bu nedenle duvar, cam ve balkon gibi yapılara çarpabiliyor. Misafir ettiğimiz yalıçapkınını Kocagöl'de, yeniden özgürlüğüne kavuşturduk. Kocagöl, sucul canlılar, kuşlar ve diğer birçok canlı için önemli bir yaşam alanı. Sulak alanların korunması, yalnızca belirli bir türün değil, bu alanlarda yaşamını sürdüren bütün canlıların geleceği açısından büyük önem taşıyor' diye konuştu. (DHA)