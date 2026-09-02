Ruken KADIOĞLU-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- TÜRK Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen genel maksat helikopteri T625 GÖKBEY'in Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ilk teslimatı gerçekleştirildi. Teslim törenine katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'Emniyet teşkilatımız için toplam 18 T625 GÖKBEY helikopteri teslim alınacak' dedi.

TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesinde; genel maksat helikopteri T625 GÖKBEY'in Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ilk teslimatı için tören düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu katıldı.

'MİLLİ HELİKOPTER PROJELERİMİZDE 200'ÜN ÜZERİNDE YERLİ FİRMA ÇALIŞIYOR'

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, teslimatın hayırlı olmasını dileyerek, 'Savunma sanayimizde teslimat artık münferit bir başarı anı olmaktan çıktı. Platformlardan mühimmatlara, elektronik sistemlerden yazılımlara kadar üretimin ve teslimatın süreklilik kazandığı bir dönemdeyiz. Bugün Başkanlığımızın yürüttüğü 1486 projenin 336'sı doğrudan İçişleri Bakanlığımızın bağlı kuruluşlarının ihtiyaçlarına yönelik olarak yürütülüyor. Bu rakam tek başına aramızdaki iş birliğinin ulaştığı ölçeği göstermeye yeterlidir' dedi.

Görgün, teslim edilen GÖKBEY'in büyük güvenlik ve teknoloji mimarisinin çok önemli bir parçası olduğunu belirterek, 'GÖKBEY Projesi Türkiye'nin döner kanat teknolojilerindeki mühendislik, üretim ve tedarik kabiliyetlerini de ileri bir seviyeye taşımaktadır. Bugün GÖKBEY ve onu takip eden milli helikopter projelerimizde 200'ün üzerinde yerli firmamız çalışıyor. Seri üretim kapasitesi, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik konfigürasyonları, bakım ve lojistik destek altyapısıyla GÖKBEY'i güçlü bir platform ailesi olarak geleceğe taşıyoruz. Önümüzdeki dönemde Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere farklı sivil kullanıcılarımızı da GÖKBEY ile buluşturmayı hedefliyoruz. Uluslararası standartlarda geliştirilen helikopterimizin dost ve müttefik ülkeler için de güvenilir ve rekabetçi bir seçenek olacağına inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

'PROJE HACMİMİZ 100 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI'

Tüm kullanıcılarla beraber bugüne kadar 39 adet T70, 8 adet GÖKBEY ve 80 adet ATAK helikopterini ihtiyaç makamlarının hizmetine sunduklarını vurgulayan Görgün, 'Bunun yanında 12 ATAK helikopterimizi dost ve müttefik ülkelere ihraç ettik. Helikopter ihtiyacımızı yerli ve milli imkanlarla karşılayarak 8 milyar doların üzerinde doğrudan ithalatın önüne geçtik. Bu platformların kullanım ömürleri boyunca oluşacak bakım ve idame giderlerini de hesaba kattığımızda yalnızca helikopter programlarımızla ülkemize sağladığımız toplam ekonomik katkı 35 milyar doların üzerinde. Bu rakamlar sadece helikopter projeleri sayesinde ülkemizde kalmasını sağladığımız miktar. Asıl kazanım ise bir zamanlar yurt dışından hazır almak zorunda olduğumuz platformları bugün tasarlayan, geliştiren, üreten, modernize eden ve başka ülkelere ihraç eden bir sanayi yapısına sahip olmamızdır. 2003 yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığımız çoğunluğu yurt dışı temin projesi olan 62 proje yürütüyordu. Bugün Savunma Sanayii Başkanlığımız 1486 projeyi eş zamanlı olarak yürütüyor. 23 yıl önce yaklaşık 7,4 milyar dolar olan proje hacmimiz bugün 100 milyar doların üzerine çıktı. Savunma sanayimizde yerlilik oranımız ise yüzde 20 seviyelerinden yüzde 80'in üzerine yükseldi. Bu sayede 23 yıl önce bir yılda yaptığımız ihracatı artık bir haftada yapar hale geldik ve dünyanın 11'inci en büyük savunma ve havacılık ihracatçısı olduk. Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasında 5 şirketimiz var. Bu değişim, bugün gerçekleştirdiğimiz teslimatların arkasındaki asıl kapasitedir. Bugün toplamda 8'inci GÖKBEY'imizi, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ise ilk GÖKBEY helikopterini hizmete sunuyoruz. Planlanan takvim doğrultusunda 2'nci helikopterimizi de kısa süre içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğümüzün envanterine kazandıracağız' diye konuştu.

BAKAN ÇİFTÇİ: GÖKYÜZÜNDE KENDİ KANATLARIMIZLA UÇUYORUZ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi yürüyüşünün temelinde nesilden nesile aktarılan güçlü bir tam bağımsızlık ideali ve davası olduğunu söyleyerek, 'Bir milletin sahip olduğu kabiliyet kadar, o kabiliyeti harekete geçirecek siyasi irade hayati önem taşımaktadır. İrade olmazsa idare bir şey yapamaz. Yıllarca bu memleketin idaresi bu iradeden yoksundu ve bugün hamdolsun Türkiye'nin savunma sanayisinde şahlanışını görüyorsak, bunun ardında dimdik duran bir irade vardır. Bu iradenin adı, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Muhterem Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin savunma sanayinde kendi ayakları üzerinde durmasını stratejik bir devlet politikası haline getirmiş, karşılaşılan bütün engellere ve ambargolara rağmen güçlü bir siyasi irade ortaya koymuştur. Ve son çeyrek asırda gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşümün özeti şudur; devlet ile millet aynı istikamette, aynı hedefte buluşmuştur. Gökyüzünde kendi kanatlarımızla uçuyor, 'Mavi Vatan'ı kendi imkanlarımızla koruyoruz' dedi.

'İNSAN KAYNAĞIMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ'

Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nın envanterine ilişkin de, 'Havacılık Daire Başkanlığının envanterinde 35 helikopter, 5 uçak, 19 taktik İHA ve 1 operatif İHA bulunmaktadır. Bu güçlü hava filosu terörle mücadeleden asayiş hizmetlerine, keşif ve gözetlemeden afet ve acil durum görevlerine kadar geniş bir alanda güvenlik güçlerimizin hareket ve müdahale kabiliyetini artırmaktadır. Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinasyonunda TUSAŞ ile yürüttüğümüz yerli ve milli projelerle bu kapasitemizi daha da ilerilere taşıyoruz. Bu kapsamda Emniyet Teşkilatımız için toplam 18 T625 GÖKBEY helikopteri teslim alınacak. Bunlardan ilk GÖKBEY teslimata hazır hale gelmiştir. Daha önce de TUSAŞ üretimi 6 T-129 ATAK, 5 T-70 helikopter ve 1 AKSUNGUR operatif İHA Emniyet Genel Müdürlüğümüzün envanterine katıldı. Teknolojik kapasitemizi nitelikli ve yetişmiş insan kaynağıyla da güçlendiriyoruz. Bu anlayışla 6 pilotumuz ve 4 helikopter teknisyenimiz GÖKBEY intibak eğitimlerini TUSAŞ bünyesinde sürdürmektedir. Böylece milli hava platformlarımızla birlikte bu platformları etkin biçimde kullanacak insan kaynağımızı da güçlendiriyoruz. Emniyet teşkilatımızın imkan ve kabiliyetlerini daha ileri taşıyacak olan GÖKBEY, devletimizin sahadaki erişimini, süratini ve etkinliğini artıracaktır. Yerli ve milli savunma sanayinde kazandığımız her yeni kabiliyet de yeni güvenlik mimarimizi ve önleyici güvenlik anlayışımızı daha güçlü hale getirmektedir' diye konuştu.

TUSAŞ GENEL MÜDÜRÜ DEMİROĞLU: GÖKBEY BİRÇOK İLKİ BİZE TATTIRDI

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da 'GÖKBEY'in ilk uçuşunu 2018 Eylül ayında yaptık ve ilk teslimatını 2024'ün Ekim ayında Jandarma Komutanlığımıza yaptık. Bugün de Emniyet Genel Müdürlüğümüze ilk GÖKBEY'i teslim etmenin gururu ve huzurunu yaşıyoruz. GÖKBEY birçok ilki bir arada bize tattırdı. Bunlardan bir tanesi de geçtiğimiz aylarda Türkiye'de ilk defa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz tarafından sivil sertifikasyon verilen ilk hava platformumuz oldu. Artık GÖKBEY'imiz hem ambulans olarak hem yolcu taşımada nerede helikopter kullanılıyorsa orada kullanılacak. Bu hem ülkemiz için hem bizim için hem de helikopterle uğraşan tüm dostlarımız, paydaşlarımız, sistemimiz için çok büyük bir başarı. İnşallah bu başarılarının ilklerini değil, onuncu, yüzüncü, bininci teslimatlarımızı da yine hep beraber burada bu çatı altında en kısa zamanda yaşarız' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Çiftçi, T625 GÖKBEY helikopterine bindi. Savunma Sanayii Başkanı Görgün, helikopter hakkında Bakan Çiftçi'ye bilgiler verdi. (DHA)