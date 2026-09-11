İSTANBUL, (DHA)- KAĞITHANE Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilçede eğitim gören öğrencilere çanta ve kırtasiye desteğinde bulundu. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için sınıf seviyelerine göre hazırlanan 22 bin eğitim seti dağıtıldı.

Eğitim setlerinin içeriği öğrencilerin yaş ve sınıf seviyelerine göre belirlendiği aktarıldı. Anaokulu öğrencileri için boyalı kalem seti, üç boyama kitabı ve EVA kağıdı hazırlanırken, birinci sınıf öğrencilerine okul çantası, beslenme çantası, kalemlik, resim defteri, güzel yazı defteri, kalemtraş, silgi, kalem ve boyalı kalem seti verildi.

İkinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine okul ve beslenme çantası, kalemlik, resim defteri, defter seti, cetvel seti ve çeşitli kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

Ortaokul öğrencileri için hazırlanan setlerde okul çantası, defter ve cetvel setleri, kalemtraş, silgi, kalem seti, uçlu kalem ve uç yer aldı. Lise öğrencilerine ise okul çantası, defter seti, silgi, kalemtraş, cetvel seti, uçlu kalem ve uç desteği sağlandı.

'KİTAPLAR DEVLETTEN, ÇANTA VE KIRTASİYE BELEDİYEDEN'

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, eğitim desteklerinin ailelerin eğitim giderlerine katkı sağladığını belirtti.

Öztekin, 'Devletimiz kitapları veriyor. Bizler de yeni eğitim öğretim yılına hazırlanan öğrencilerimize çanta ve kırtasiye desteğinde bulunarak hem ailelerimizin eğitim giderlerine katkı sunuyor hem de evlatlarımızın okullarına daha donanımlı şekilde başlamalarına destek oluyoruz' dedi.