Tuğçe SEZER ODABAŞI-Şevval CİNDİR/İSTANBUL,(DHA)- ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 'İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi' kapsamında hazırlanan ilk örnek daireler tanıtıldı. Projenin ilk etabı olan bin 71 konut için bugün başlayan başvurular 25 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden alınacak. Projede 1+1 daireler 10 bin liradan kiralanırken, 2+1 dairelerin kirası 12 bin ile 17 bin lira arasında değişecek. 3+1 daireler 15 bin ile 18 bin lira, 4+1 daireler ise 18 bin ile 20 bin lira arasında kiraya verilecek.

TOKİ'nin kira fiyatlarını dengelemek ve dar ile orta gelirli kişilerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirdiği Türkiye'nin ilk kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci başladı. Toplam 15 bin kiralık konutun hedeflendiği projenin, yapımı tamamlanan bin 71 konutluk ilk etabı için Ataşehir'de hazırlanan örnek daire basın mensuplarına tanıtıldı. Ataşehir Yenişehir Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde yer alan konutlarda, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olarak tasarlanan dairelerin iç mekan yerleşimi, mutfak, banyo ve salon detayları yerinde incelendi.

BAŞVURULAR BAŞLADI, EKİM AYINDA TESLİM EDİLECEK

Projenin ilk etabı olan bin 71 konut için bugün başlayan başvurular, 25 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden TOKİ'nin 'Konut / İşyeri Başvuru' ekranı aracılığıyla ücretsiz olarak yapılabilecek. Hak sahipleri başvuru sürecinin ardından çekilecek kura ile belirlenecek. İlk anahtar teslimlerinin Ekim ayında yapılacağı belirtildi.

KİRALAR 10 BİN LİRADAN BAŞLAYACAK, İLK 12 AY ZAM YAPILMAYACAK

Kira bedelleri dairelerin oda sayısına göre değişecek. Projede 1+1 daireler 10 bin liradan kiralanırken, 2+1 dairelerin kirası 12 bin ile 17 bin lira arasında olacak. 3+1 dairelerin 15 bin ile 18 bin lira, 4+1 dairelerin ise 18 bin ile 20 bin lira arasında kiraya verileceği belirtildi. Konutların kira bedellerine teslim tarihinden itibaren ilk 12 ay boyunca zam yapılmayacak. 12 aylık sürenin dolmasının ardından ilk ocak ayında TÜFE oranında artış yapılacak. Kiralamaların 3 yıllık süre için gerçekleştirileceği, sürenin sonunda evlerin bakımı yapılarak yeni hak sahiplerine verileceği aktarıldı.

BAŞVURU İÇİN İKAMET VE GELİR ŞARTI ARANIYOR

Projeden yararlanmak isteyenlerde belirli başvuru şartları aranacak. Başvuru sahibinin en az 1 yıldır kesintisiz olarak İstanbul il sınırları içinde ikamet etmesi gerekecek. Hane halkı aylık net gelirinin en fazla 100 bin lira olması, başvuru sahibi veya eşinin üzerine kayıtlı bağımsız bir konut bulunmaması ve daha önce TOKİ'den konut satın alınmamış olması şartları aranacak. Konutların aile yapısına göre dağılımında ise yeni evli genç çiftlere 1+1 ve 2+1 daireler, 2 ve daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri tahsis edilecek.

İLK ETAPTA BİN 71 KONUT 4 AYRI BÖLGEDE DAĞITILACAK

İlk etap kapsamındaki bin 71 kiralık konut İstanbul genelinde 4 ayrı grupta yer alıyor. Birinci grupta Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291 konut bulunurken, ikinci grupta Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330 konut yer alıyor. Üçüncü grupta Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de 360 konut, dördüncü grupta ise Arnavutköy'de 90 konut bulunuyor. İstanbul'da yaşayanlar, ikamet ettikleri ilçeyle sınırlı kalmaksızın istedikleri bölge için başvuru yapabilecek. (DHA)