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İzmir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 Eylül'de Arıkbaşı, Camii ve Mektep mahallelerinde bulunan 4 adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan aramalarda; 1 kilo 100 gram kokain, 60 gram metamfetamin, 70 gram kubar esrar, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 50 tabanca fişeği ve iklimlendirme sistemiyle kurulmuş kenevir yetiştirme düzeneği ele geçirildi.

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