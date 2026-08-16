Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)-İZMİR'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 25 milyon TL olduğu belirtilen 310 bin 648 uyuşturucu hap ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilerin, uyuşturucu hapları metruk bir adreste sakladığını tespit etti. Hazırlıklarını yaparak harekete geçen polis ekipleri, dün belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 5 bin 974 kutu içerisinde toplam 310 bin 648 uyuşturucu hap ele geçirildi. Hapların piyasa değerinin yaklaşık 25 milyon TL olduğu belirtildi. Operasyonda E.T. (32), A.B. (33), N.T. (41) ve E.B. (24), gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.(DHA)