İZMİR, (DHA)- PROFESYONEL takımların altyapılarına bugüne kadar sayısız oyuncu kazandıran Urla Belediye Spor Kulübü, Türk futboluna genç yetenekler yetiştirmeye devam ediyor. Kulübün altyapısında yetişen genç futbolcu Ramazan Aras Asrak' da çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürerek Galatasaray'a transfer oldu.

Henüz 6 yaşındayken Urla Belediye Spor Kulübü'nün kapısından girerek futbola ilk adımını atan Ramazan Aras Asrak, farklı yaş kategorilerinde forma giydiği yıllar boyunca takımının elde ettiği birçok başarıda önemli rol üstlendi. Yeteneği, azmi ve sahadaki performansıyla dikkat çeken genç futbolcu, uzun yıllardır hayalini kurduğu Galatasaray'a transfer olarak kariyerinde önemli bir adım attı.

Cuma günü gerçekleşen transferin ardından Urla Belediye Spor Kulübü antrenörleri Caner Yavaş ve Mehmet Yağız, Ramazan'ın altyapıdan başlayarak gösterdiği gelişimin kendileri için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Antrenörler ayrıca transfer sürecinde gösterdikleri ilgi ve destek dolayısıyla Galatasaray Akademi Gelişim Direktörü Murat Dizdar ile Futbol Scout Şefi Mustafa Seyhan'a teşekkürlerini iletti.

BAŞKAN BALKAN: BÜYÜK GURUR YAŞIYORUZ

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Ramazan Aras Asrak'ın transferinin, Urla'da spora ve altyapıya verilen emeğin güzel bir karşılığı olduğunu belirterek, '6 yaşında Urla Belediye Spor Kulübümüzün kapısından giren bir evladımızın, bugün hayalini kurduğu Galatasaray'a transfer olması hepimiz için büyük bir gurur. Profesyonel takımların altyapılarına bugüne kadar birçok sporcu kazandıran kulübümüzün, yeni yeteneklerin önünü açmaya devam etmesi bizleri ayrıca mutlu ediyor. Ramazan'ın başarısı doğru eğitim, emek ve sabırla çocuklarımızın hayallerine ulaşabileceğinin en güzel örneklerinden biri. Bizim en büyük hedefimiz, Urla'da çocuklarımızın sporla büyümesine, yeteneklerini keşfetmesine ve hayallerinin peşinden gidebilmesine imkan sağlamak. Ramazan'ın Urla'dan başlayan yolculuğunun çok daha büyük başarılara uzanacağına yürekten inanıyorum. Kendisini, ailesini ve yetişmesinde emeği bulunan tüm antrenörlerimizi kutluyor Galatasaray'daki yeni yolculuğunda başarılar diliyorum' dedi.