İZMİR, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon öncesi Düzce Topuk Yaylası kampını sürdüren Karşıyaka'da teknik heyet ve yönetimden izin alarak hazırlıkların başladığı günden beri antrenmanlara katılmayan sağ bek Harun Kaya takıma dönmek istiyor. Süper Lig temsilcisi Eyüpspor'la görüşen 25 yaşındaki oyuncunun transferi son anda gerçekleşmedi. Antrenmanlara 16 Temmuz'da başlayan yeşil-kırmızılılarda hazırlık ve kamp döneminde 1 aydır takımdan ayrı kalan Harun, Başkan Yiğit Tusder ve teknik direktör Burhanettin Basatemür'le görüşerek takıma geri dönmeyi talep etti. Harun'un görev yaptığı defansın sağına Somaspor'dan Mahmut Şat'ı transfer edip, altyapıdan Arda Baran'ı profesyonel yapan Kaf-Kaf'ta futbolcuyla ilgili son kararı Burhanettin Basatemür verecek. Karşıyaka'yla 1 yıllık daha kontratı olan, sözleşmesinde bonservis karşılığı çıkış maddesi bulunan tecrübeli futbolcu geçen sezon ligde 26 maçta görev yapmıştı.

Kaynak: DHA